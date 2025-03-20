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Пешеход, сбитый в Москве седаном Lexus на огромной скорости, оказался следователем

РЕН: пешеход после удара Lexus на большой скорости попал под колеса Volvo
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Telegram-канал RU_CHP

Мужчина, сбитый на огромной скорости Lexus в Москве, оказался следователем из Калуги. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН.ТВ Новости».

«Сбитый в Москве у Щелковского автовокзала мужчина оказался 23-летним следователем. Он чудом выжил», — говорится в сообщении.

По информации источника, пострадавший мужчина работает в Калуге, в столицу приехал в командировку. В результате ДТП он получил переломы рук и ног и был госпитализирован.

Также сообщается, что от удара Lexus калужанина отбросило на соседнюю полосу движения, где на него наехал автомобиль Volvo.

ДТП произошло 19 марта. На кадрах с видеорегистратора видно, как из автомобиля Renault вышел мужчина, который решил пересечь остаток проезжей части легким бегом в неположенном месте. После чего его сбил Lexus.

До этого сообщалось, что в Киржачском районе Владимирской области произошла авария с участием четырех транспортных средств, включая школьный автобус.

Ранее фермер из Северной Осетии посадил в «Волгу» двух коров и быка.

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