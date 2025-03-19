Момент наезда Lexus на огромной скорости на пешехода в Москве попал на видео

В Москве Lexus, гнавший по выделенке, задавил пешехода и это снял регистратор

Иномарка на большой скорости сбила пешехода у Щелковского автовокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Момент ДТП снял видеорегистратор.

«Гонщик летел по выделенке для общественного транспорта, когда из Рено во втором ряду вышел сильно куда-то спешащий мужчина и решил пересечь остаток проезжей части легким бегом в неположенном месте», — говорится в сообщении канала.

О состоянии сбитого мужчины ничего неизвестно.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии автомобиль Lada Niva упал с моста в реку Нугуш. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как красный автомобиль плывет по реке. При этом волны переворачивают машину. По информации источника, автомобиль Lada Niva уже достали из воды.

Ранее новые кроссоверы Haval сгорели на автовозе в Подмосковье.