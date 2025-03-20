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Жертв насилия на автомойке в Каменске-Уральском не признали пострадавшими

Двух свидетелей избиения девушек на автомойке на Урале не признали потерпевшими
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Правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Дронова.

«На данный момент они до сих пор проходят в статусе свидетелей. Никто их не перевел в новый статус. Полиция не объясняет, просто нет никаких действий с их стороны», — сказала собеседница агентства.

До этого сообщалось, что в Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящие пытки они снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства.

Одного из мужчин арестовали. По данным местных СМИ, до инцидента с девушками он уже избивал подростков.

Позже двух студенток из четырех, которых похитили и отвезли на автомойку, признали свидетелями.

Ранее мужчину, сдавшего полиции видео с издевательством над студентками, избили на автомойке.

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