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На кроссоверы Xcite назначили скидку 500 тысяч рублей, но предупреждают о закрытии марки

Россиян предупредили об остановке производства автомобилей Xcite
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РИА Новости

Дилеры автомобильного бренда Xcite предупредили о прекращении производства этих автомобилей в России, они предлагают на оставшиеся автомобили скидки до 500 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в нескольких автосалонах марки.

«Машины эти делать больше не будут, это не на долгосрок покупка, их немного свободных, 3-4 автомобиля максимум на холдинг», — сказал один из дилеров Xcite в Северо-Западном регионе России.

В автосалоне Xcite в Санкт-Петербурге предложили приобрести Xcite X-Cross 7 в старшей комплектации Techno по цене 2,1 млн рублей при рекомендованной розничной цене производителя в 2,64 млн рублей.

В автосалоне Xcite в Краснодаре предложили скидку от себя в 100 тыс. рублей, которая суммируется с скидкой от завода в 300 тыс. рублей в случае оформления кредита.

Производство автомобилей Xcite стартовало в январе 2024 года на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший российский завод Nissan). Под наименованием Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 выпускались кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro соответственно.

О том, почему проект Xcite потерпел неудачу, и по какой цене можно приобрести эти автомобили, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, какие подержанные машины можно купить за 1,5 млн рублей.

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