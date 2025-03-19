Сливают с дисконтом: Xcite распродает автомобили, дилеры говорят о закрытии бренда

Дилеры предлагают на кроссоверы несостоявшегося российского автобренда Xcite беспрецедентные скидки в 500 тыс. рублей, выяснила «Газета.Ru». Поставки машинокомплектов Chery на бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, где и делали из них модели Xcite, завершены, сообщили инсайдеры и дилеры.

Выпуск автомобилей под российским брендом Xcite на бывшем заводе Nissan (ныне ООО «Автозавод Санкт-Петербург») начался в январе-феврале 2024 года. Под наименованием Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 производились кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro соответственно. О том, что выпуск этих машин завершился, «Газете.Ru» сообщил один из дилеров в Северо-Западном регионе России, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился по вопросу приобретения машины.

«Машины эти делать больше не будут, это не на долгосрок покупка, их немного свободных, 3-4 автомобиля максимум на холдинг», — рассказал представитель автосалона.

close XCITE

Эта информация подтверждается инсайдерским Telegram-каналом «Русский автомобиль». По его данным, производство кроссоверов Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 на «Автозаводе Санкт-Петербург» уже завершилось, и новые машинокомплекты престали поступать от Chery.

«Автозавод Санкт-Петербург» завершил сборку Xcite Cross 7 и 8, больше машинокомплектов от Chery не ожидается. Недавно дособрали последние экземпляры. Общий запас нераспроданных Иксайтов на заводе субъективно оценивается нашими источниками в 7–10 тыс. штук», — отмечается в публикации паблика.

Остатки сливают с дисконтом

Официальные дилеры Xcite начали распродавать автомобили с крупными скидками. В отдельных случаях их размер достигает 500 тыс. рублей. В частности, такую скидку при покупке Xcite X-Cross 7 за наличный расчет корреспонденту «Газеты.Ru» пообещал предоставить один из официальных дилеров марки в Санкт-Петербурге.

«Цена Xcite X-Cross 7 в комплектации Enjoy будет в районе 2 млн рублей,

но автомобилей осталось очень мало. Мы их распродаем», — уточнил продавец.

X-Cross 7 в максимальной комплектации Techno этот дилер готов уступить за 2,1 млн рублей. Рекомендованная производителем цена на автомобили в комплектациях Enjoy и Techno составляет 2,5 млн рублей и 2,64 млн рублей соответственно.

close Xcite

Дилеры в других городах столь щедрых предложений не делают, но все равно готовы уступить 100–150 тыс. рублей от рекомендованной розничной цены при покупке за наличный расчет. При оформлении кредита от банков-партнеров обещают дополнительно снизить цену на 300 тыс. рублей при условии оформления полиса каско. Продавцы особо подчеркивают, что кредит можно погасить досрочно, заплатив процент только за период пользования деньгами.

«Я бы рекомендовал вам взять кредит и закрыть его.

Там от завода будет скидка 300 тыс. рублей при кредите, от автосалона будет скидка.

Машина обойдется в 2,1 млн рублей при кредите. Вы можете выйти из салона и закрыть его, плата будет только за время пользования кредитом», — описал менеджер автосалона Xcite в Краснодаре предпочтительную схему оформления сделки.

Лишь бы продать

Директор консалтингового проекта «Автомаркетолог» Татьяна Акимова полагает, что предоставление дилерами столь значимых скидок на низкомаржинальные машины говорит о том, что кроссоверы Xcite распродаются даже в убыток.

«Наценка от рекомендованных розничных цен бывает в среднем 15%, если предлагается скидка в 150 тыс. рублей, то

получается, что дилеры на этих машинах зарабатывают очень мало.

Если они в принципе готовы скидывать эти автомобили, то, скорее всего, работают даже в себе в убыток», — объяснила Акимова в разговоре с «Газетой.Ru».

По ее словам, автомобили Xcite можно покупать сейчас, с нынешними скидками, не дожидаясь большего снижения цен. Но при этом клиент должен учитывать риск завершения сборки этих автомобилей в России.

Почему не взлетел

Бренд Xcite вышел на рынок, когда в сегменте относительно бюджетных SUV уже были представлены сильные игроки, такие как Haval и другие бренды, отмечает Акимова из «Автомаркетолога». Узнаваемость у бренда была низкой, со стороны покупателя отсутствовал интерес, который мог бы подтолкнуть продажи и вывести новую неизвестную марку на более значительные позиции, добавляет она.

По мнению редактора Telegram-канала «Автопоток» Сергея Цыганова, проект по сборке автомобилей Xcite на заводе в Санкт-Петербурге выглядел как временное решение для загрузки его мощностей на фоне долгих поисков партнера в России со стороны китайского автоконцерна Chery.

«Нужно было быстро с кем-то наладить договор на поставки.

И единственный, кто вообще фактически мог это сделать — это был Chery.

Уже тогда все понимали весь компромисс этого проекта», — сказал Цыганов «Газете.Ru».

Концерн Chery сильно затянул процесс «приземления» — локализации своих автомобилей на каком-то из российских заводов, но сейчас договорился с калужским заводом ООО «АГР» (бывший Volkswagen) на производство автомобилей, добавил он.

«Сейчас Xcite вынужден закрывать глаза на то, что бизнеса уже не получилось, и сливать эти машины в убыток, фиксировать убытки и закрывать эту историю. Это единственный способ продать все эти машины», — заключил Цыганов.