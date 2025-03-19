Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить за 1,5 млн рублей

«Автостат»: за 1,5 млн рублей в РФ можно купить поддержанные Rio и Duster

В настоящее время за 1,5 млн рублей россияне могут приобрести 5-летний Kia Rio и 6-летний Renault Duster. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты анализа доступных в интернете объявлений купли-продажи.

Помимо этого, россияне могут приобрести 7-летний Renault Kaptur и 8-летнюю Toyota Corolla. Наиболее «молодым» автомобилем, доступным за 1,5 млн рублей, стал Chery Tiggo 4, говорится в публикации.

В декабре прошлого года россиянам рекомендовали при покупке подержанной машины учитывать ее пробег, поскольку эти данные могут значительно повлиять на состояние и стоимость автомобиля. При выборе подержанного авто стоит изучить историю его эксплуатации, техническое состояние, а также сравнить возраст и пробег машины.

В ноябре прошлого года аналитики проекта Likvi.com сообщили, что самыми востребованными у россиян являются автомобили черных, белых и серых оттенков. Реже всего на российских дорогах можно было встретить желтые и оранжевые машины.

Ранее россиянам назвали четыре причины для техобслуживания нового автомобиля из автосалона.