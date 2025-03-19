Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить за 1,5 млн рублей

«Автостат»: за 1,5 млн рублей в РФ можно купить поддержанные Rio и Duster
close
Shutterstock/FOTODOM

В настоящее время за 1,5 млн рублей россияне могут приобрести 5-летний Kia Rio и 6-летний Renault Duster. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты анализа доступных в интернете объявлений купли-продажи.

Помимо этого, россияне могут приобрести 7-летний Renault Kaptur и 8-летнюю Toyota Corolla. Наиболее «молодым» автомобилем, доступным за 1,5 млн рублей, стал Chery Tiggo 4, говорится в публикации.

В декабре прошлого года россиянам рекомендовали при покупке подержанной машины учитывать ее пробег, поскольку эти данные могут значительно повлиять на состояние и стоимость автомобиля. При выборе подержанного авто стоит изучить историю его эксплуатации, техническое состояние, а также сравнить возраст и пробег машины.

В ноябре прошлого года аналитики проекта Likvi.com сообщили, что самыми востребованными у россиян являются автомобили черных, белых и серых оттенков. Реже всего на российских дорогах можно было встретить желтые и оранжевые машины.

Ранее россиянам назвали четыре причины для техобслуживания нового автомобиля из автосалона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами