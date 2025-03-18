Импорт легковых автомобилей в Россию упал в два раза

В январе-феврале 2025 года в Россию было ввезено 86 тыс. легковых автомобилей, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За первые два месяца 2025 года в Россию ввезли 86 тысяч легковых автомобилей. Это почти в два раза (-49%) меньше, чем в январе-феврале 2024 года (168 тысяч штук)», — сообщил Целиков.

Он также отметил, что импорт новых легковых автомобилей уменьшился на 62% до 48,1 тыс. штук. Ввезено подержанных машин на 12% меньше, чем годом ранее — 37,9 тыс. штук.

По его словам, снижение импорта связано с двумя причинами. Первая — сильное затоваривание складов дилеров и дистрибьюторов. Вторая в том, что некоторые китайские производители начали выпускать машины в России.

До этого генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий сообщил, что продажи новых автомобилей в России в марте 2025 года могут снизиться.

«Рынок новых легковых автомобилей должен провалиться на 45–50% к своему прошлогоднему результату (146,5 тыс. шт.), достигнув уровня продаж около 80 тыс. единиц», — сказал эксперт.

По его словам, оптимизма нет и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. Вся отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать «в минусе» и в упадке.

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