В России спрогнозировали рекордное падение продаж новых автомобилей

«Автостат»: в марте продажи новых автомобилей в РФ упадут на 50%

Продажи новых автомобилей в России в феврале 2025 года могут снизиться на 50% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. Об этом агентству «Автостат» сообщил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

«Рынок новых легковых автомобилей должен провалиться на 45–50% к своему прошлогоднему результату (146,5 тыс. шт.), достигнув уровня продаж около 80 тыс. единиц», — сказал эксперт.

По его словам, оптимизма нет и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. Вся отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать «в минусе» и в упадке.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов сообщил, что март начался очень плохо. Даже трафик к февралю упал на 20%.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

По итогам февраля 2025 года Haval Jolion стал самым популярным кроссовером на российском автомобильном рынке. Всего было продано за последний месяц зимы 3,77 тыс. машин.

На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в прошлом месяце выбрали 3,6 тыс. россиян. Третье место занимает Lada Niva Travel (2,77 тыс. ед.).

Ранее россиянам рассказали, в каком случае снизятся цены на автомобили.