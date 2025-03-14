Россиянам рассказали, подешевеют ли автомобили в ближайшее время

Цены на автомобили в России не будут снижаться, сообщил ТАСС директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Цены не снизились, просто увеличился объем скидок и предложений. В среднем от до 100 до 300 тыс. рублей. Думаю, что дальнейшего снижения цен ждать не стоит, сейчас — пиковое значение», — сказал эксперт.

Дополнительные скидки на такие бренды, как Belgee, Geely, Haval, начали действовать еще в конце февраля, отметил Иванов.

До этого генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий сообщил, что продажи новых автомобилей в России в марте 2025 года могут снизиться.

«Рынок новых легковых автомобилей должен провалиться на 45–50% к своему прошлогоднему результату (146,5 тыс. шт.), достигнув уровня продаж около 80 тыс. единиц», — сказал эксперт.

По его словам, оптимизма нет и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. Вся отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать «в минусе» и в упадке.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае снизятся цены на автомобили.