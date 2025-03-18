В сети появилось фото нового компактного кроссовера Lada

В сети появились изображения нового компактного кроссовера Lada от «АвтоВАЗа». Фото опубликовал паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте». Автомобиль сняли во время тестов.

«Так называемый «Мул» тестовый носитель агрегатов будущего кроссовера В+ класса, испытания продолжаются», — говорится в сообщении паблика.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума планируется продемонстрировать модель 2026 года — кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta.

Автомобиль может получить китайский силовой агрегат — турбомотор на 150 л. с. и вариатор.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина, дизайн кроссовера утвержден. Он назвал его бомбой. Он также отметил, что компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского.

Ранее сообщалось, что «Автотор» начал выпуск нового компактного автомобиля.