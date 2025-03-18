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«Автотор» начал выпуск нового компактного автомобиля

Калининградский «Автотор» начал предсерийный выпуск нового компактного авто
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«Автотор»

Электромобиль категории L7 вышел на стадию изготовления предсерийной партии, сообщил «Известиям» заместитель председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. По его словам, уникальность проекта заключается в комплексном подходе к импортозамещению.

«Все ключевые комплектующие электромобиля — двигатель, инвертор, системы управления, аккумуляторы — разработаны и произведены в России. Специалисты Московского политеха оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали CAN-шину», — сказал Сорокин.

В декабре 2024 года Сорокин заявил, что калининградский завод «Автотор» начнет производство электромобиля во II–III кварталах 2025 года. Ориентировочная стоимость электромобиля составит один миллион рублей.

До этого стало известно, что российский электрический кроссовер e-Neva не будет запущен в производство в 2026 году. Созданием машины занимался концерн ВКО «Алмаз-Антей».

По данным собеседников издания «Коммерсантъ», проект заморожен, разработка не получила финансирования, а в условиях «перегрузки основными задачами» электрический кроссовер — не приоритет для военного предприятия.

Ранее стало известно, что внедорожник Lada Niva может стать электромобилем.

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