На «АвтоВАЗе» рассказали подробности о новом кроссовере Lada

Дизайн кроссовера «АвтоВАЗа», выход которого намечен на 2026 год, уже утвержден. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина.

«Дизайн кроссовера утвержден. Я могу точно сказать, что это будет бомба, мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль. Он максимально актуален. Компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского. Если честно, то хотелось бы уже завтра запустить его в серию. Уверен, что сразу же бы «откусили» у «китайцев» долю рынка», — сказал топ-менеджер.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить кроссовер HGH (заводской индекс) китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Первый вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев заявил, что разрабатываемый «АвтоВАЗом» кроссовер на платформе Lada Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели. По его словам, компания ориентируется на разработку автомобилей на платформе Lada Vesta из-за того, что она имеет высокую степень локализации и контролируется «АвтоВАЗом».

Ранее россиянам рассказали о стоимости владения универсалом Lada Largus.