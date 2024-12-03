Калининградский «Автотор» начнет производство компактного автомобиля в 2025 году

Калининградский завод «Автотор» начнет выпуск компактных электромобилей в 2025 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда совета директоров «Автотор Холдинга» Александра Сорокина.

«Мы совместно с Московским Политехом разработали компактный электрокар. Сейчас он проходит испытания. Планируем начать серийное производство во II–III квартале следующего года», — сказал Сорокин.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что «Автотор» планирует выпустить в 2024 году 70 тыс. автомобилей. При этом, по его словам, многое зависит от того, как на предприятии будет налажена работа с китайскими партнерами.

В апреле 2024 года председатель совета директоров компании «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов оценивал объем выпуска автомобилей на «Автоторе» в 80-100 тыс. единиц.

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