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Внедорожник Lada Niva может стать электромобилем

«Автопоток»: «АвтоВАЗ» может выпустить электромобиль Lada Niva Travel

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Lada

«АвтоВАЗ» может выпустить электромобиль на платформе Lada Niva Travel. Об этом рассказал вице-президент по инжинирингу компании Евгений Шмелёв на конференции Баркемп-2023 в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Автопоток».

По словам Шмелева, «АвтоВАЗ» потенциально готов предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta, Niva и Largus.

Предполагается, что «АвтоВАЗ» может предложить такие модели, если государство обеспечит электромобили субсидиями, зависящими от уровня локализации. Благодаря этому компания может сразу выйти на высокий уровень применения отечественных компонентов, отмечается в публикации.

У «АвтоВАЗа» уже существует прототип электрокара на базе Vesta. Сейчас в компании работают над электрической моделью e-Largus, ее производство наладят на мощностях автозавода в Ижевске. Первую опытную партию планируется выпустить в конце 2023 года, запуск в серию запланирован в 2024 году.

Ранее стало известно, когда возобновится выпуск Lada Niva с системой ABS.

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