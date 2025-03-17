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В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 14 человек

ТАСС: в Дагестане в ДТП с микроавтобусом получили травмы 14 человек
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Дорожная авария произошла на 773-м километре автодороги Р-217. В результате ДТП травмы получили 14 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, отметил собеседник агентства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

13 марта сообщалось, что в Саратовской области возле села Красная Речка микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет. В результате ДТП четыре подростка получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку.

Кроме того, вечером 6 марта в Белгородской области произошло ДТП с участием автобусов. В результате шесть человек не выжили, трое получили травмы. Авария произошла на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что водитель одного микроавтобуса обвинил себя в ДТП. Гладков подчеркнул, что слова водителя потребуют перепроверки, и выразил уверенность в том, что расследование инцидента правоохранительными органами будет успешным.

Ранее в Петербурге легковой автомобиль протаранил автобус и попал на видео.

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