Автобус со спортсменами опрокинулся в кювет под Саратовом

В Саратовской области автобус со спортсменами опрокинулся в кювет

Микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры области.

«13 марта 2025 года около села Красная Речка микроавтобус задел обочину, что повлекло опрокидывание автомобиля. В нем находилась группа несовершеннолетних спортсменов и их сопровождающий. В результате ДТП четыре подростка получили телесные повреждения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку.

Вечером 6 марта в Белгородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов. В результате погибли шесть человек, трое получили травмы. Авария произошла на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что водитель одного микроавтобуса обвинил себя в ДТП. Гладков подчеркнул, что слова водителя потребуют перепроверки, и выразил уверенность в том, что расследование инцидента правоохранительными органами будет успешным.

Губернатор отметил, что один из выживших в аварии находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее российские врачи спасли мужчине ногу, которую почти полностью оторвало в ДТП.