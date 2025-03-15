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Легковушка протаранила автобус и попала на видео в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как легковушка влетела в автобус

В Санкт-Петербурге 15 марта легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«ДТП произошло сегодня утром на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Дыбенко», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковая машина врезается в боковую часть автобуса, при этом после удара общественный транспорт начинает раскачиваться. На записи с места аварии видно, что черный легковой автомобиль получил повреждения: у машины смят капот и бампер, кроме того, запчасти разлетелись по проезжей части. Помимо этого, у автобуса разбилось одно стекло.

По словам водителя легкового автомобиля, он передвигался на разрешающий сигнал светофора с допустимой скоростью.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП никто не пострадал. Также уточняется, что столкновение произошло в Невском районе.

Ранее россияне ездили по дорогам в мусорном баке и попали на видео.

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