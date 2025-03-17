Бывший завод Hyundai в Петербурге начал производить кроссоверы Jaecoo

«Ъ»: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали выпускать кроссоверы Jaecoo

Кроссоверы китайского бренда Jaecoo начали производить на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что произведенные на предприятии машины уже стоят на одной из центральных парковок завода.

О том, что сборку китайского кроссовера Jaecoo J7 (бренд Jaecoo принадлежит холдингу Chery) наладят на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, стало известно в ноябре 2024 года.

До этого в России представили модернизированный кроссовер Jaecoo J7. Так, автомобиль сделали вместительнее, изменив форму колесных арок внутри багажного отсека. Также к списку оснащения добавили черную отделку потолка в салоне во всех комплектациях.

Кроме того, появилась система Jaecoo Connect, в которую входят дистанционное управление различными функциями со смартфона. Владельцы автомобиля могут удаленно запустить двигатель, включить климат-контроль, а также открыть или закрыть багажник.

Ранее сообщалось, что на законсервированный завод Toyota в Шушарах начали подыскивать работников.