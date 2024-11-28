Автомобили Jaecoo начнут производить на бывшем заводе Hyundai в РФ

Сборку китайского кроссовера Jaecoo J7 (бренд Jaecoo принадлежит холдингу Chery) наладят на санкт-петербургском автозаводе АГР (бывший Hyundai). Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«По сведениям от наших источников, на петербургском заводе АГР (бывший ХММР, Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус) готовятся производить автомобили Jaecoo J7», — говорится в сообщении паблика.

Уточняется, что китайская компания JAC заключила контракт на производство 240 машин, сборка будет проходить в режиме DKD, — когда завод-изготовитель в Китае слегка разберет уже готовые машины, чтобы в России их могли собрать без проблем.

До этого стало известно, что автомобиль Jaecoo J5 для России получит упрощенный полный привод без системы распределения крутящего момента Torque Vectoring. В конструкции полного привода с Torque Vectoring применяются сразу две муфты, что позволяет эффективно перераспределять крутящий момент между колесами. В отличие от других моделей Jaecoo, кроссовер J5 ее не получит.

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