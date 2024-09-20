В России представили обновленный кроссовер Jaecoo J7

В России представили модернизированный кроссовер Jaecoo J7. Модель получила новые опции и функционал. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, автомобиль сделали вместительнее, изменив форму колесных арок внутри багажного отсека. Также к списку оснащения добавили черную отделку потолка в салоне во всех комплектациях.

Кроме того, появилась система Jaecoo Connect, в которую входят дистанционное управление различными функциями со смартфона. Владельцы автомобиля могут удаленно запустить двигатель, включить климат-контроль, а также открыть или закрыть багажник.

До этого стало известно, что китайский седан Chery Arrizo 8 получил новую топовую комплектацию Ultra Black в России.

У автомобиля появились декоративные элементы кузова черного цвета и черные колесные диски. Кроме того, в комплектацию входят панорамная крыша c люком, атмосферная подсветка салона, функция ионизации и ароматизации воздуха, электрохромные зеркала заднего вида, 10 подушек безопасности, аудиосистема с 12 динамиками.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором TGDI мощностью 150 л.с. (275 Нм), работающим в паре с семиступенчатым «роботом» DCT.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск гибридных пикапов JAC.