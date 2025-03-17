На законсервированный завод Toyota в Шушарах начали подыскивать работников

Бывший завод Toyota, расположенный в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, начал нанимать персонал, сообщает «Деловой Петербург». На предприятии, скорее всего, запустят сборку Aurus.

Отмечается, что кадровая служба Aurus ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля. В вакансиях указано, что место работы располагается в Шушарах, в пешей доступности от метро, — под описание точно подходит завод Toyota.

О том, что бывший российский завод Toyota будет выпускать автомобили Aurus, в начале мая 2024 года заявил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, площадка уже передана бренду.

«Передали уже давно. До конца года запустим производство», — ответил Мантуров на вопрос о том, передали ли бывший завод Toyota автопроизводителю Aurus.

Позже стало известно, что перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге, ранее запланированный на 2024 год, отложен.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.