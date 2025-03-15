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Москвич вылетел из окна автомобиля после лобового тарана и попал на видео

В Москве на видео попало лобовое столкновение легковушек

В Москве на перекрестке столкнулись две легковые машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, что белый легковой автомобиль сталкивается с черной машиной на повороте. От удара последняя врезается в дорожный знак, и из нее через окно на проезжую часть вылетает человек. Далее прохожий бежит на помощь к пострадавшему.

На записи также видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. У белой машины треснуло лобовое стекло, смялся капот и бампер. Кроме того, после столкновения из автомобиля шел дым.

До этого сообщалось, что в Москве кровля бизнес-центра «Персей» обрушилась на семь автомобилей. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, что упавший рубероид накрыл несколько припаркованных возле центра машин. Повреждения получили семь автомобилей.

Ранее бетонная стена «рухнула» на автомобили во Владивостоке.

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