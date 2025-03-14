На шоу про ДТП с Буйновым позвали бывшую тещу сына пострадавшей, и она очернила его

Бывшая теща сына пенсионерки, которая пострадала в ДТП с народным артистом Александром Буйновым, очернила молодого человека. Об этом Ольга рассказала на ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

«Мы вместе с этой семьей прошли несколько кругов ада», — заявила Ольга.

По словам женщины, сын пострадавшей когда-то спровоцировал подставное ДТП с ее дочкой. Ольга рассказала, что якобы в ходе одного из конфликтов с бывшей женой мужчина ударил зеркало ее машины, а после позвонил в скорую помощь и заявил, что у него ранена рука.

Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений.

Ранее Александр Буйнов прокомментировал действия сбитой им пенсионерки.