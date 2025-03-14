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В России популярный китайский кроссовер подешевел на 600 тысяч рублей

В России китайский кроссовер Dongfeng 580 подешевел на 600 тысяч рублей
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Dongfeng

Китайский кроссовер Dongfeng 580 подешевел второй раз за март. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

«Если в первой декаде месяца ее цена уменьшилась на 550 тысяч рублей (-22%), то во второй – на 50 тысяч (-2,6%). Таким образом, в марте кроссовер Dongfeng 580 стал дешевле на 600 тысяч рублей или на 24%. Теперь его цена составляет 1,9 млн рублей», — заявили аналитики.

За эти деньги можно приобрести модель в переднеприводном исполнении в комплектации Luxury. Dongfeng 580 получил бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель на 145 л.с., который работает вместе с вариатором.

До этого генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий сообщил, что продажи новых автомобилей в России в марте 2025 года могут снизиться.

«Рынок новых легковых автомобилей должен провалиться на 45–50% к своему прошлогоднему результату (146,5 тыс. шт.), достигнув уровня продаж около 80 тыс. единиц», — сказал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, подешевеют ли автомобили в ближайшее время.

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