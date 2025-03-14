«Под камерами газуешь»: студенту, ударившему гаишника, дали год тюрьмы

Суд приговорил студента, напавшего на сотрудника ДПС, к одному году лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«18-летнего молодого человека, которого в феврале пытались задержать сотрудники ДПС, приговорили к году лишения свободы и штрафу в размере 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, на суде, который отправил студента в СИЗО на два месяца, нарушитель частично признал свою вину.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Молодой человек вооружился ножом, стал нападать на прохожих, а затем ударил прибывшего на место сотрудника ДПС.

На размещенных кадрах видно, что мужчина лежит на земле, кричит и оскорбляет инспекторов. В результате его доставили в отделение. При этом нарушитель нецензурно выражался и продолжал грубить сотрудникам правоохранительных органов даже после задержания.

До этого сообщалось, что в Новосибирске двое мужчин с ножом напали на пассажира в троллейбусе.

Ранее на Ярославском шоссе образовался многокилометровый затор из-за ДТП с фурой.