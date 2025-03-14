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Драка с ножом в троллейбусе Новосибирска попала на видео

В Новосибирске на видео засняли драку мужчины с ножом в троллейбусе

В Новосибирске двое мужчин с ножом напали на пассажира в троллейбусе. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Двое молодых парней напали с ножом на мужчину в троллейбусе №22, когда он им сделал замечание за неподобающие поведение», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, что мужчина удерживает одного из злоумышленников, при этом оба громко кричат.

По информации источника, пассажиру удалось задержать нарушителей, но злоумышленники сбежали до приезда сотрудников правоохранительных органов. При этом мужчины разбили окна в общественном транспорте.

До этого сообщалось, что в Уфе пассажирка напала на школьников в автобусе из-за того, что они громко смеялись и задевали ее сиденье. Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина бьет школьников, тянет их за одежду и толкает, при этом один из подростков снимает происходящее на телефон.

Ранее голый москвич гулял по проезжей части и попал на видео.

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