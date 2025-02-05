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«Перед камерами газуешь»: на видео попало, как юноша бил головой гаишника

Юноша в наручниках избил головой гаишника и попал на видео

В Подольске молодой человек вооружился ножом, стал нападать на прохожих, а затем ударил прибывшего на место сотрудника ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Причем, видят его в таком состоянии там уже не в первый раз. При задержании сопляк был справедливо уложен на землю и закован в наручники. Но успокаиваться дебошир не собирался. Уже в «браслетах» ударил ДПСника головой в нос, продолжая хамить и материться», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что мужчина лежит на земле, кричит и оскорбляет инспекторов. В результате его доставили в отделение. Ему грозит 10 лет лишения свободы по 318 статье УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

До этого в Санкт-Петербурге инвалид второй группы напал на инспектора ДПС. Также нарушитель разбил рации и бардачок в патрульном автомобиле, требуя воды. Его пассажир передал бутылку с чаем, из которой сотрудники почувствовали запах алкоголя. При попытке изъять бутылку злоумышленник напал на инспектора ДПС.

Ранее сообщалось, что россиян хотят лишать прав на автомобиль с помощью беспилотников.

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