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Гигантская пробка образовалась на Ярославском шоссе из-за перевернувшейся фуры

На Ярославском шоссе образовался многокилометровый затор из-за ДТП с фурой

На Ярославском шоссе под городом Пушкино образовался 11-километровый затор из-за перевернувшейся фуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На Ярославском шоссе под Пушкино образовалась 11-километровая пробка. В среднем ряду на 34-м километре опрокинулась фура час назад. Движение в сторону области частично перекрыто», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что перевернувшаяся фура полностью перекрыла проезд транспорта.

До этого сообщалось, что в центре Москвы перекрыли Кремлевскую набережную.

По словам очевидцев, водители стояли в пробке на набережной более часа. На месте образовался затор длиной в три километра из десятков машин. Движение частично ограничили по Большому Каменному мосту.

Кроме того, сообщалось, что вчера в столице находился Александр Лукашенко, а также прилетел спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ранее уфимка побила школьников в автобусе и попала на видео.

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