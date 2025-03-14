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На видео попало, как мотоциклиста без прав размотало о две машины в России

На видео попал жесткий наезд двух машин на мотоциклиста без прав в России
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Telegram-канал 112

В Борисоглебске 16-летний мотоциклист и его девушка попали в жесткое ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Крот» на седане «Датсун», на уверенном, повернул налево, на парковку, не увидев байкера. Оттормозиться тот уже не успевал. Мотик «Рейсер», вместе с его владельцем и его девушкой, отбросило на встречку, прямо под колеса другого авто», — говорится в публикации.

Пострадавших госпитализировали, но молодой человек не выжил. Выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.

До этого сообщалось, что в Уфе пассажирка напала на школьников в автобусе из-за того, что они громко смеялись и задевали ее сиденье. Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина бьет школьников, тянет их за одежду и толкает, при этом один из подростков снимает происходящее на телефон.

Ранее драка с ножом в троллейбусе Новосибирска попала на видео.

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