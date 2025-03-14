Уфимка побила школьников в автобусе и попала на видео

В Уфе на видео попало, как пассажирка напала на школьников в автобусе

В Уфе пассажирка напала на школьников в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

«В Уфе в 115 автобусе случился конфликт между пассажиркой и школьником. Якобы из-за того, что тот громко смеялся и задевал ее сиденье», — говорится в сообщении.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина бьет школьников, тянет их за одежду и толкает, при этом один из школьников снимает происходящее на телефон.

До этого сообщалось, что девушка, которая оголила грудь на крыше автомобиля в Благовещенске, сделала это, чтобы отомстить парню. По словам водителя автомобиля, он встретил 17-летнюю девушку ночью, когда она гуляла с мужчиной. Несовершеннолетняя попросила водителя покатать ее на крыше автомобиля. Мужчина выполнил просьбу, а после высадил ее. При этом видео, записанное на крыше машины, распространилось.

Кроме того, в Благовещенске женщина устроила истерику из-за того, что ее автомобиль эвакуировали.

Ранее голый москвич гулял по проезжей части и попал на видео.