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BMW прокомментировал слухи о сборке своих машин в России

BMW Group отрекся от машин моделей Х5, Х6 и Х7, которые собирают на «Автоторе»
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BMW

Немецкая BMW Group заявила, что не несет ответственности за машины, которые собираются на заводе «Автотор» после ухода компании из РФ. Это указывается в письме концерна, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Автомобили BMW, собранные на предприятии, не входящем в единую производственную сеть нашей корпорации, не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group. Эксплуатация таких автомобилей может создать потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения», — предупредил немецкий производитель.

Отмечается, что речь идет о моделях Х5, Х6 и Х7, «изготовленных из машинокомплектов, оставшихся после окончания действия в марте 2022 года контракта». Сборка автомобилей стартовала без согласования и участия со стороны BMW.

Накануне сообщалось, что в России будут производить автомобили BMW X5 и BMW X6 из старых деталей.

«Недавно одна из компаний объявила о продаже «новых» моделей Х5 и Х6, собранных на заводе «Автотор» в Калининграде. Фанаты БМВ радостно восприняли эту новость — особенно после объявления цены, которая явно ниже рынка, — но только до появления подробностей», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

По информации источника, данные автомобили собрали в 2022 году из дорестайлинговых деталей, которые остались на заводе, и теперь такую сборку планируют наладить.

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