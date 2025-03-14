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Россиянам рассказали, когда будет выгодно купить автомобиль в 2025 году

Автоэксперт Коротков: пик выгоды при покупке авто наступит в середине весны
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Покупать новый автомобиль рекомендуется в середине весны 2025 года, когда дилеры будут предлагать наибольшие скидки. Об этом News.ru сообщил автоэксперт Александр Коротков.

«Пик выгодных предложений от дилеров придется на середину весны. Если вы ориентированы на новый автомобиль, имеет смысл немного подождать до апреля-мая», — сказал Коротков.

До этого генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий сообщил, что продажи новых автомобилей в России в марте 2025 года могут снизиться.

«Рынок новых легковых автомобилей должен провалиться на 45–50% к своему прошлогоднему результату (146,5 тыс. шт.), достигнув уровня продаж около 80 тыс. единиц», — сказал эксперт.

По его словам, оптимизма нет и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. Вся отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать «в минусе» и в упадке.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае снизятся цены на автомобили.

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