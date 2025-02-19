Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каком случае снизится цена на автомобили

Автоэксперт Тузов: авто могут снизится в цене с помощью скидок от производителей
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России в 2025 году не ожидается резкого снижения цен на автомобили. Об этом журналу «За рулем» рассказал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

«Несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару в феврале текущего года, предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей на сегодняшний день нет. Такие примеры были в прошлом и позапрошлом году, когда курс валют стабилизировался, но на авторынке это не отразилось», — сообщает специалист.

По словам эксперта, в 2024 году была похожая ситуация на рынке подержанных автомобилей. При этом машины с пробегом дорожали быстрее, чем новые: средняя цена подержанных автомобилей выросла на 13%, а новых – на 5–6%. Поэтому в текущем году не стоит ожидать резкого снижения цен на машины в обоих сегментах.

Специалист также сообщил, что автомобили могут снижаться в цене с помощью скидок и специальных предложений от производителя.

Ранее рассказали, какие авто нельзя покупать водителю-новичку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами