Россиянам рассказали, в каком случае снизится цена на автомобили

Автоэксперт Тузов: авто могут снизится в цене с помощью скидок от производителей

В России в 2025 году не ожидается резкого снижения цен на автомобили. Об этом журналу «За рулем» рассказал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

«Несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару в феврале текущего года, предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей на сегодняшний день нет. Такие примеры были в прошлом и позапрошлом году, когда курс валют стабилизировался, но на авторынке это не отразилось», — сообщает специалист.

По словам эксперта, в 2024 году была похожая ситуация на рынке подержанных автомобилей. При этом машины с пробегом дорожали быстрее, чем новые: средняя цена подержанных автомобилей выросла на 13%, а новых – на 5–6%. Поэтому в текущем году не стоит ожидать резкого снижения цен на машины в обоих сегментах.

Специалист также сообщил, что автомобили могут снижаться в цене с помощью скидок и специальных предложений от производителя.

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