Россиянам назвали надежные корейские автомобили за 500 тысяч рублей

Машины из Южной Кореи всегда отличались надежностью и доступной ценой, поэтому с бюджетом до 500 тыс. рублей можно подобрать хорошие варианты. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Александр Ковалев из компании Expocar.

«Одним из популярных в этом сегменте является Hyundai Accent. Этот седан ценят за долговечные агрегаты, крепкую подвеску и устойчивость кузова к коррозии — важное качество для российских условий», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, компактный хэтчбек Hyundai Getz подойдет для тех, кто ценит экономичность и маневренность. Также хорошим выбором станет практичная и удобная в эксплуатации модель Kia Picanto.

Ковалев отмечает, что для любителей просторного салона и хорошей комплектации подойдет автомобиль Kia Spectra, сочетающий высокий уровень надежности с богатым оснащением, которое редко бывает в этом ценовом диапазоне. При этом модели Kia Rio и Hyundai Solaris, которые будут в хорошем состоянии, сложно найти за 500 тыс. рублей, поэтому стоит исключить их из поиска в данном бюджете.

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