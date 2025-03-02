В России начались продажи новой версии кроссовера Exeed LX

Автомобильный бренд Exeed объявил о старте продаж в России новой версии кроссовера LX под названием Urban, сообщает портал «Китайские автомобили».

«В ассортименте компании версия займет место самой доступной комплектации. При этом, в отличие от прежней «младшей» версии Business, будет оснащена связкой из 1,6-литрового ДВС в паре с роботизированной трансмиссией, а не вариатором», — говорится в сообщении портала.

Стоимость модели не изменится — от 2,84 млн рублей. Однако цена на Urban указана с учетом максимальных скидок.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Ранее были названы все российские цены моделей KGM от SsangYong.