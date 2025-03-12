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Девушка, обнажавшая грудь на крыше авто в Благовещенске, заявила, что так мстила парню

Девушка, обнажившаяся на авто в Благовещенске, хотела отомстить своему парню
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Telegram-канал Mash Batash

Девушка, которая оголила грудь на крыше автомобиля в Благовещенске, сделала это, чтобы отомстить парню. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По словам водителя автомобиля, он встретил 17-летнюю девушку ночью, когда она гуляла с мужчиной. Несовершеннолетняя попросила водителя покатать ее на крыше автомобиля. Мужчина выполнил просьбу, а после высадил ее. При этом видео, записанное на крыше машины, распространилось.

До этого сообщалось, что девушка, обнажившаяся на крыше автомобиля, проехала с голой грудью по улице Седова.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку произошедшего. Они установили личность пассажиров и водителя, которого привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, непристегнутый ремень, а также за управление транспортом, не указанным в полисе ОСАГО.

В настоящее время рассматривают вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетней девушки.

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