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Девушка, трясшая голой грудью на крыше авто, оказалась несовершеннолетней

Девушка с голой грудью на крыше автомобиля в Благовещенске оказалась подростком
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Telegram-канал Mash Batash

Девушка, которая обнажилась по пояс на крыше автомобиля, оказалась несовершеннолетней. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Как оказалось, сегодня рано утром в Благовещенске на ул. Седова 39-летний местный житель за рулем ВАЗ-2104 перевозил на крыше 17-летнюю девушку. Его 37-летний пассажир, высунувшись из окна, снимал все происходящее на свой телефон», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов начали проверку произошедшего. Они установили личность пассажиров и водителя, которого привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, непристегнутый ремень, а также за управление транспортом, не указанным в полисе ОСАГО.

В настоящее время рассматривают вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетней девушки.

До этого сообщалось, что девушка, обнажившаяся на крыше машины, проехала с голой грудью по улице Седова в Благовещенске.

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