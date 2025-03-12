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«Кричала о помощи»: мужчины на Land Cruiser избили и похитили женщину

В Башкирии мужчины избили и похитили женщину на Land Cruiser

В Башкирии двое мужчин избили женщину, а затем увезли ее на Land Cruiser в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Она сопротивлялась и кричала о помощи — за это получила удар по голове», — говорится в сообщении.

Камеры запечатлели происходящее. На кадрах видно, как злоумышленник держит женщину за волосы и ведет на улицу, при этом пострадавшая пытается убежать. Далее на записи видно, как мужчина бьет женщину на улице, после того как пострадавшая начинает кричать и просить отпустить ее.

По информации источника, женщину похитили на улице Российской. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись несколько автомобилей и автобус. На кадрах, снятых на месте ДТП, видно, что возле машины работают спасатели, доставшие пассажира, который оказался зажат в салоне автомобиля. В результате аварии один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, другой – пострадал.

Ранее в Оби выловили вмерзший в лед внедорожник Jeep.

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