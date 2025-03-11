Брюнетка с голой грудью проехала на крыше автомобиля по Благовещенску

В Благовещенске девушка обнажилась по пояс, сидя на крыше автомобиля, который двигался по городу в вечернее время суток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Девушка с голой грудью прокатилась на крыше авто по Благовещенску. Местные жители говорят, очень пылкая барышня в таком виде ездила по Седова в компании мужчин. Ждем реакцию ГАИ», — говорится в сообщении канала.

До этого в Екатеринбурге женщина разделась догола и кидалась на автомобили. Инцидент произошел на перекресте улиц Космонавтов и Индустрии. Отмечается, что женщина в невменяемом состоянии сняла с себя всю одежду и села на асфальт, мешая проезду машин. Также она бросалась грудью на автомобили. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушительницу порядка. О том, что стало причиной такого поведения на дороге, не сообщается.

Ранее в Белгородской области обнаженная женщина чистила машины и попала на видео.