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Суд в Казани арестовал водителя такси, въехавшего в остановку

Суд в Казани арестовал за наркотики водителя такси, въехавшего в остановку
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kazancity/Telegram

Мировой суд в Казани назначил административный арест на 15 суток водителю такси, который врезался в остановку, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным в употреблении наркотиков.

«В отношении Крусева Евгения Сергеевича было вынесено административное наказание в виде ареста на 15 суток по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в крови водителя такси, сбившего 11 человек на автобусной остановке в Казани, обнаружены следы наркотиков. При этом ранее устроивший ДТП в Казани таксист привлекался за употребление психотропных веществ.

Массовое ДТП произошло 10 марта на улице Вишневского. Водитель такси марки «Москвич», перевозивший пассажира, врезался в людей на автобусной остановке. За рулем такси находился 30-летний Евгений Крусев, который заявил, что уснул за рулем. Ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ от лечения наркозависимости.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.

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