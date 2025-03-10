«Шла пена изо рта»: таксист сбил 11 человек на остановке в Казани

В Казани машина такси разметала толпу людей на остановке, водитель мог быть пьян

В Казани таксист на «Москвиче 3» влетел в остановку и сбил 11 человек. По предварительной информации, он был нетрезвый, а до этого привлекался за уклонение от лечения наркозависимости. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Люди на асфальте

10 марта в Казани на улице Вишневского таксист на автомобиле «Москвич 3» влетел в толпу людей на остановке, сообщила пресс-служба минздрава Татарстана. Как следует из видеозаписи с места аварии, далее автомобиль, не останавливаясь, врезался в автобус. В результате ДТП травмы получили 11 человек, среди которых 12-летний ребенок.

Первую помощь медики оказали пострадавшим на месте инцидента, куда прибыли экстренные службы, а также семь реанимационных автомобилей.

Девять человек доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Двое от госпитализации отказались, их отпустили на амбулаторное лечение.

Очевидцы снимали происходящее на камеры телефонов. На кадрах видны следы крови на асфальте, до приезда экстренных служб раненые лежали на проезжей части и возле остановки.

Как в боулинге

Водитель, устроивший аварию, очень нервничал, рассказала «Газете.Ru» очевидица ДТП Алена. Она сообщила, что людей на остановке разметало после удара машины, многие сильно пострадали.

«За пару секунд я увидела, что мчится такси слева и как в боулинге сбивает около десятка человек. Он потом врезался в маршрутку, которая была чуть дальше. Он проехал между автобусом и остановкой, водитель из машины не вышел сразу», — сказала она.

Девушка предположила, что таксисту стало плохо или он пытался осознать, что наделал.

«Водитель трезвый, он не пытался помочь, вышел и стал смотреть по сторонам. Он супер нервничал, к нему сразу подбежали три парня и прижали к машине, удерживали его. Люди пострадали очень сильно, около десяти человек откинуло. Они лежали на земле, реанимация прибыла очень быстро, всех подняли на носилки. Уже скорые разъехались с людьми», — рассказала очевидица ДТП.

Уклонялся от лечения

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, за рулем «Москвича» был 30-летний житель города Евгений Крусев, который взял этот автомобиль в аренду для частного извоза. Сам виновник ДТП сообщил полиции, что в момент наезда на толпу он уснул за рулем.

Таксист предпринял попытку объехать маршрутку, после чего вылетел на остановку и сбил людей.

По данным местных пабликов, мужчина уклонялся от лечения наркозависимости. В прошлом году он неоднократно привлекался по статье КоАП 6.9.1 («Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ».)

Кроме того, у правонарушителя могли быть приводы за незаконный оборот наркотических средств, пишет Telegram-канал Stop City Racing со ссылкой на свои источники. Уточняется, что в 2017 году мужчину лишили водительского удостоверения за управление в состоянии алкогольного опьянения (12.8 КоАП РФ).

Очевидцы ДТП утверждают, что водителю такси могло стать плохо перед наездом: они видели явные признаки нездорового поведения.

«Он не уснул и не обкуренный был, у него приступ какой-то был. Парнишка, который с ним ехал, сказал, вдруг в какой-то момент он начал хрипеть, у него пена [изо рта] начала валить. И все, понеслось», — приводит слова очевидцев Telegram-канал Mash Iptash.

На месте происшествия таксист прошел проверку на алкотестере. Результаты показали, что мужчина трезв.