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У таксиста, сбившего 11 человек в Казани, нашли наркотики в крови

В крови таксиста, сбившего 11 человек в Казани, обнаружены наркотики
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kazancity/Telegram

В крови водителя такси, сбившего 11 человек на автобусной остановке в Казани, обнаружены следы наркотиков. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана.

«При углубленном исследовании у него нашли следы амфетамина и марихуаны. На данный момент решается вопрос об административном аресте по факту обнаружения следов наркотических средств», — приводит издание сообщение пресс-службы.

Массовое ДТП произошло 10 марта на улице Вишневского. Водитель такси марки «Москвич», перевозивший пассажира, врезался в людей на автобусной остановке. За рулем такси находился 30-летний Евгений Крусев, который заявил, что уснул за рулем. Ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ от лечения наркозависимости.

Ранее стало известно количество автомобилей, поврежденных при атаке дрона на парковку «Мираторга» в Домодедово.

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