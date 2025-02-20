В Запорожье мужчина пострадал после удара беспилотника ВСУ по гражданскому авто

В городе Пологи Запорожской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в гражданский автомобиль. Один человек пострадал, об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, в автомобиле было три человека. Один мужчина госпитализирован с повреждением бедренной артерии. Уточняется, что его прооперировали, на данный момент пострадавший в тяжелом состоянии. Женщина и ребенок, которые также были в машине в момент удара дрона, как уточняет Балицкий, не пострадали. Семья находится под наблюдением медиков.

18 февраля дрон ВСУ атаковал машину с фельдшером скорой помощи в Запорожской области. Пострадала медработник скорой помощи.

До этого в Белгородской области местные жители подожгли автомобиль и инсценировали атаку дрона на него, чтобы получить компенсацию.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что свидетелями инцидента в Волоконовском районе стали сотрудники управления региональной безопасности. Они увидели горящий автомобиль и подъехали к нему для оказания помощи. Чиновники увидели у машины трех человек. Один из них держал в руках похожий на беспилотник предмет, который бросил в машину.

Ранее в Подмосковье на видео попал лобовой таран легкового авто.