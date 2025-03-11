Названы автобренды, которые до сих пор распродают машины 2023 года

В России некоторые официально представленные автомобильные бренды до сих пор распродают машины 2023 года выпуска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, из 167 тыс. новых автомобилей, проданных в январе и феврале, около 8 тыс. или 5% — машины, выпущенные два года назад.

«Самое большое количество таких автомобилей продано у Changan — 626 штук. Однако стоит обратить внимание на долю в общих продажах марки. У Changan она невелика — 7%. У марки SWM с пропиской на «Автоторе» количество проданных авто 2023 года за первые два месяца составляет 621 экземпляр — более половины от общего объема», — отметил Сергей Целиков.

У китайского бренда Jetta на машины 2023 года выпуска за январь-февраль 2025 года пришлось 85% продаж, у FAW — 60%, а у Wey — 50%.

Наименьший объем «двухлетних» автомобилей сейчас есть у Lada, Haval, Geely, Chery.

До этого портал «Автоновости дня» составил топ-10 самых доступных китайских кроссоверов в России.

Первое место в рейтинге занял Livan X3 Pro. Его можно купить всего за 1,56 млн рублей. Кроссовер JAC JS3 2024 года выпуска в базовой комплектации Comfort сегодня можно приобрести за 1,64 млн рублей. На третьем месте находится BAIC X35 калининградской сборки со стартовой ценой 1,65 млн рублей.

В топ-10 самых дешевых китайских кроссоверов в России входят также SWM G05 Pro (1,68 млн рублей), SWM G01F (1,8 млн рублей), Haval Jolion (1,85 млн рублей), Haval M6 (1,88 млн рублей), SWM G01 (1,89 млн рублей), Bestune T77 (1,9 млн рублей) и Dongfeng 580 (1,95 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократились продажи новых автомобилей.