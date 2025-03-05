В России рекордно сократились продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале 2025 года составили 79,9 тыс. единиц, что на 24% меньше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Февраль подтвердил прогнозы участников рынка на первое полугодие 2025 года. Такие факторы, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе, привели к сокращению объема продаж на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал президент АЕБ Алексей Калицев.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

В России по итогам 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,12 млн рублей, что на 6% больше, чем в 2023 году.

В минувшем году рост показателя сильно замедлился. Так, в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась на 7%, в 2021-м – на 18%, в 2022-м – на 20%, а в 2023-м – на 24%. При этом за последние пять лет она выросла вдвое (в 2019 году составляла 1,57 млн рублей).

Ранее россиянам рассказали, в каком случае снизятся цены на автомобили.