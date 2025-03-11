Названа средняя цена китайского автомобиля с пробегом в России

Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в России достигла 3,74 млн рублей, сообщили «Известиям» эксперты сервиса «Авто.ру Оценка».

«В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. При этом китайские машины на «вторичке» выросли в цене на 2,6%, до 3,74 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в 5%. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на 3%. Это произошло за счет сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.

До этого портал «Автоновости дня» составил топ-10 самых доступных китайских кроссоверов в России.

Первое место в рейтинге занял Livan X3 Pro. Его можно купить всего за 1,56 млн рублей. Кроссовер JAC JS3 2024 года выпуска в базовой комплектации Comfort сегодня можно приобрести за 1,64 млн рублей. На третьем месте находится BAIC X35 калининградской сборки со стартовой ценой 1,65 млн рублей.

В топ-10 самых дешевых китайских кроссоверов в России входят также SWM G05 Pro (1,68 млн рублей), SWM G01F (1,8 млн рублей), Haval Jolion (1,85 млн рублей), Haval M6 (1,88 млн рублей), SWM G01 (1,89 млн рублей), Bestune T77 (1,9 млн рублей) и Dongfeng 580 (1,95 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократились продажи новых автомобилей.