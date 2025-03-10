В России появится новый отечественный автомобиль

Дилер «Рольф» работает над автомобилем для российского рынка. Об этом корреспонденту Drom Сергею Арбузову сообщила генеральный директор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова.

«Информация о собственном автомобиле не была газетной уткой. Работа над ним ведется — создана рабочая группа, мы об этом думаем. Все, что касается производства автомобиля, даже если речь идет не о полном цикле, а о частичной локализации, занимает долгое время. Мы только-только полностью погрузились в эту тему», — сказала Виноградова.

Она добавила, что на текущей стадии проработки бизнес-модели пока не определено, что это будет за автомобиль. Также она пояснила, что для экономически рентабельного производства нужно несколько моделей и массовые объемы. Одна модель не перекроет затраты.

О том, что «Рольф» планирует выпустить автомобиль под собственным брендом, стало известно в октябре 2024 года.

До этого холдинг «Рольф» был выведен из-под управления Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Активы «Рольфа» были переданы под управление Росимущества указом президента в декабре 2023 года. Речь шла об акциях «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и «Рольф моторс», а также о долях в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

Ранее сообщалось, что GAC представила в России новый спортивный седан Empow.