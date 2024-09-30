Приобретенный Умаром Кремлевым «Рольф» вывели из-под управления Росимущества

Автодилерский холдинг «Рольф» выведен из-под управления Росимущества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Признать утратившими силу: пункты 10 и 11 раздела III и пункты 5-9 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302 «0 временном управлении некоторым имуществом», — говорится в подписанном и официально опубликованном указе.

Активы «Рольфа» были переданы под управление Росимущества указом президента Путина в декабре 2023 года. Речь шла об акциях «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и «Рольф моторс», а также о долях в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

В сентябре 2024 года «Рольф» заявил, что хозяином холдинга стал Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что в августе россияне потратили рекордную сумму на машины с пробегом.