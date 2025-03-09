В России представили новый спортивный седан GAC

Автобренд GAC выводит на российский рынок новый спорт-седан Empow. Автомобиль будет представлен в двух версиях. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Длина GAC Empow составляет 4700 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1432 мм. Колесная база равна 2736 мм. В салоне установлены два 10,3-дюймовых экрана, есть протоколы подключения CarPlay и HiCar. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и «роботом».

Кузов GAC Empow будет представлен в четырех цветах: черном, сером, белом и серебристом. Салон будет в трех цветовых решениях: черном, бело-голубом и серо-черном.

До этого компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller. Цены и сроки начала продаж будут объявлены позже.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Niva Legend с новым мотором.