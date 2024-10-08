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Российский дилер «Рольф» выпустит собственный автомобиль

Автодилер «Рольф» объявил, что создаст свой автомобиль

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tina_kandelaki/Global Look Press

Автодилерский холдинг «Рольф» выпустит автомобиль под собственным брендом. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Мы планируем производить свой автомобиль Рольф. Мы уже запустили производство запчастей. И также планируем шинное производство», — заявил глава компании Умар Кремлев.

Другие подробности о новинке пока неизвестны.

До этого холдинг «Рольф» был выведен из-под управления Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Активы «Рольфа» были переданы под управление Росимущества указом президента в декабре 2023 года. Речь шла об акциях «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и «Рольф моторс», а также о долях в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

В сентябре 2024 года «Рольф» заявил, что хозяином холдинга стал Умар Кремлев.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить спортивные версии Lada Iskra.

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